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Posted 1 июля 2017, 11:26

Published 1 июля 2017, 11:26

Modified 24 декабря, 18:19

Updated 24 декабря, 18:19

Мисс и Мистера Континент выберут в зоопарке Ростова

1 июля 2017, 11:26
В Воскресенье, 2 июля, в зоопарке Ростова-на-Дону пройдет конкурс "Мисс и Мистер Континент", сообщается в группе зоосада "ВКонтакте".

"Всего в зоопарке в выходные дни действуют пять зон, по одной на континент, в каждой выберут свою пару победителей по результату конкурсов костюма и грима", - сказано в сообщении.

В рамках празднования 90-летия в зоопарке проходят мастер-классы и представления. Так, в субботу гости приняли участие в семейных квестах и пенной дискотеке.

Напомним, празднование юбилея зоопарка в Ростове продлится неделю.

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