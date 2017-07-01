Мисс и Мистера Континент выберут в зоопарке Ростова

Posted 1 июля 2017, 11:26
Published 1 июля 2017, 11:26
Modified 24 декабря, 18:19
Updated 24 декабря, 18:19
"Всего в зоопарке в выходные дни действуют пять зон, по одной на континент, в каждой выберут свою пару победителей по результату конкурсов костюма и грима", - сказано в сообщении.
В рамках празднования 90-летия в зоопарке проходят мастер-классы и представления. Так, в субботу гости приняли участие в семейных квестах и пенной дискотеке.
Напомним, празднование юбилея зоопарка в Ростове продлится неделю.
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