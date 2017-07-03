Парапутешественник из Таганрога готовится покорить Фудзияму в сентябре

"Сейчас у меня на стадии подготовки мощный проект – я готовлюсь покорить Фудзияму", – поделился он.
Скикевич рассказал, что через неделю он отправится в горы Абхазии – тренировать дыхание на высоте двух тысяч метров. "Нужно немного потренировать легкие. Для начала нужно 3-5 дней, пробыть там недельку, думаю, хватит", – сообщил он.
В качестве одного их этапов подготовки Скикевич также собирается совершить прыжок с парашютом с рекордной для себя высоты – четыре тысячи метров.
"У меня после прыжков отходнячок три дня, я страшно боюсь высоты. Но ведь это и есть борьба с самим собой", – пояснил он.
Первый прыжок, по словам парапутешественника, он совершал с высоты 2,5 тысячи метров.
"Я сейчас делаю коляску для гор: конструкции, крепежи", – добавил он. Скикевич уточнил, что спонсора для работы над усовершенствованием моделей инвалидных колясок он все ещё не нашел.
Перед самим подъемом на Фудзияму, по словам Скикевича, вся группа альпинистов несколько дней пробудет на высоте трех тысяч метров на горе в соседнем поселке, чтобы адаптироваться.
Напомним, высота японского вулкана Фудзияма составляет 3 776 метров.