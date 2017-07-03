Парапутешественник из Таганрога готовится покорить Фудзияму в сентябре

Скикевич рассказал, что через неделю он отправится в горы Абхазии – тренировать дыхание на высоте двух тысяч метров. "Нужно немного потренировать легкие. Для начала нужно 3-5 дней, пробыть там недельку, думаю, хватит", – сообщил он.