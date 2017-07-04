Экс-бойфренд Лопыревой Федор Смолов вновь завел роман с ростовской моделью

Пользователям Сети новая девушка Смолова известна как Юлия Скандал. Она также опубликовала фото, на котором футболист ее обнимает и подписала: "Это Федя, он будет с нами жить". Также, судя по постам Юлии в микроблоге, девушка любит футбол и часто посещает матчи.
Несколько лет назад Юлия завоевала корону первой вице-мисс на конкурсе "Мисс Офис". В настоящее время на страницу новой избранницы Смолова подписаны свыше 168 тысяч пользователей.
Напомним, что 29-летний Федор Смолов состоял в отношениях с послом ЧМ-2018 от Ростова-на-Дону Викторией Лопыревой. Пара распалась в 2015 году.
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