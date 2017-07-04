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Экс-бойфренд Лопыревой Федор Смолов вновь завел роман с ростовской моделью

4 июля 2017, 11:49
Известный футболист Федор Смолов, у которого ранее были отношения с моделью из Ростова-на-Дону Викторией Лопыревой, опубликовал фото со своей новой пассией Юлией Левченко из Новочеркасска, игрок "Краснодара" поделился снимками в своем Instagram.

Пользователям Сети новая девушка Смолова известна как Юлия Скандал. Она также опубликовала фото, на котором футболист ее обнимает и подписала: "Это Федя, он будет с нами жить". Также, судя по постам Юлии в микроблоге, девушка любит футбол и часто посещает матчи.

Несколько лет назад Юлия завоевала корону первой вице-мисс на конкурсе "Мисс Офис". В настоящее время на страницу новой избранницы Смолова подписаны свыше 168 тысяч пользователей.

Напомним, что 29-летний Федор Смолов состоял в отношениях с послом ЧМ-2018 от Ростова-на-Дону Викторией Лопыревой. Пара распалась в 2015 году.

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