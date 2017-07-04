Стоимость билетов на хоккей снова возрастет в Ростове

В начале прошлого сезона в ХК "Ростов" уже заявляли о планах поднять стоимость билетов. Ценник изменился для отдельных секторов, где заменили кресла. "У нас и в прошлом сезоне во Дворце спорта были разные билеты от 200 до 800 рублей. Наши болельщики знают, что у нас частный клуб, и что нам надо зарабатывать, они с пониманием к этому относятся, и готовы платить за лучшие места в середине", - уверен Егоров.