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Стоимость билетов на хоккей снова возрастет в Ростове

4 июля 2017, 17:26
Стоимость билетов на домашние матчи хоккейного клуба "Ростов" возрастет после переезда команды на тренировочную площадку Ice Arena, сообщил на пресс-конференции во вторник руководитель PR-отдела хоккейного клуба "Ростов" Карен Егоров.

После закрытия Дворца спорта, где проходил хоккей, на реконструкцию, ростовские "кондоры" вынуждено проведут следующий сезон на ледовом стадионе Ice Arena. В настоящее время решается вопрос об обустройстве здесь зрительских трибун. При этом, на первом этапе число зрителей сократится почти в четыре раза: с максимально возможных 3,5 тысячи до 600 человек.

"Стоимость билетов не будет расти в четыре раза, во-первых, потому, что это будет несправедливо по отношению к болельщикам, а, во-вторых, потому, что на Ice Arena есть дополнительные сервисы, на которых можно зарабатывать. Критично цена не будет расти, но минимально вырастет", - рассказал Егоров.

В начале прошлого сезона в ХК "Ростов" уже заявляли о планах поднять стоимость билетов. Ценник изменился для отдельных секторов, где заменили кресла. "У нас и в прошлом сезоне во Дворце спорта были разные билеты от 200 до 800 рублей. Наши болельщики знают, что у нас частный клуб, и что нам надо зарабатывать, они с пониманием к этому относятся, и готовы платить за лучшие места в середине", - уверен Егоров.

По словам руководителя PR-отдела клуба, сэкономить команда намерена в том числе и на отсутствии арендной платы за игры.

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