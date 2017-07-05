Более 70% проверенных ростовским УФАС закупок проводились с нарушениями

Были зафиксированы нарушения при проведении процедуры закупки в 853 случаях, это более 70% проверенных закупок. Чаще всего организаторы закупок допускали нарушения, связанные с ограничением доступа хозяйствующих субъектов к участию в тендерах и конкурсах для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
В общей сложности за прошлый год в адрес УФАС поступило более 1,2 тысячи жалоб. Кроме того, с учетом федеральных заказчиков антимонопольщики рассмотрели более 1,12 тысячи дел об административных по которым было взыскано около 9,83 миллиона штрафов.
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