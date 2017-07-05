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Более 70% проверенных ростовским УФАС закупок проводились с нарушениями

5 июля 2017, 18:01
В 2016 году Управлением антимонопольной службы Ростовской области были проверены более 1,15 тысячи закупок, говорится в отчете на сайте ведомства.

Были зафиксированы нарушения при проведении процедуры закупки в 853 случаях, это более 70% проверенных закупок. Чаще всего организаторы закупок допускали нарушения, связанные с ограничением доступа хозяйствующих субъектов к участию в тендерах и конкурсах для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

В общей сложности за прошлый год в адрес УФАС поступило более 1,2 тысячи жалоб. Кроме того, с учетом федеральных заказчиков антимонопольщики рассмотрели более 1,12 тысячи дел об административных по которым было взыскано около 9,83 миллиона штрафов.

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#Новости#Анна Петрова#Экономика
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