Количество донских спортсменов на Олимпийских играх сократилось вдвое

Он отметил, что из 16 спортсменов-участников Олимпиады в Рио, у 11 был параллельный зачет с другими субъектами России. "Семь из них несли зачет другому региону, как первой территории, девять - Ростовской области, шесть из которых являются участниками клуба "Ростов-Дон". То есть, если не считать участников гандбольного клуба, то за Ростовскую область как за первую территорию выступало лишь три спортсмена", - сообщил министр.