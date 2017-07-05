Количество донских спортсменов на Олимпийских играх сократилось вдвое

Во вторник прошло заседание коллегии министерства по физической культуре и спорту Ростовской области, на которой министр спорта региона представил результаты анализа олимпиад в Пекине в 2008 году, в Лондоне в 2012 году, в Рио-де-Жанейро в 2016 году.
"Представительство донских спортсменов на олимпиадах уменьшается. В Пекине это было 34 спортсмена, в Лондоне - 25 спортсменов, в Рио - 16. То есть, наше представительство с 2008 года по 2016 год сократилось более чем в два раза", - сказал Аракелян.
Он отметил, что из 16 спортсменов-участников Олимпиады в Рио, у 11 был параллельный зачет с другими субъектами России. "Семь из них несли зачет другому региону, как первой территории, девять - Ростовской области, шесть из которых являются участниками клуба "Ростов-Дон". То есть, если не считать участников гандбольного клуба, то за Ростовскую область как за первую территорию выступало лишь три спортсмена", - сообщил министр.
Он добавил, что в Рио Ростовскую область представили спортсмены из Ростова-на-Дону, Батайска, Новочеркасска. При этом в Лондоне были из восьми муниципалитетов, в Пекине - из семи. "Мы видим серьезное сокращение муниципальных образований, поставляющих олимпийцев", - считает Аракелян.