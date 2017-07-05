Ростовская область обогнала соседей в рейтинге динамики промпроизводства

Так, в январе-мае объем промпроизводства в регионе вырос на 12,1% по сравнению с данными за аналогичный период прошлого года. По этому показателю Роостовская область обогнала своих ближайших соседей — Воронежскую область, которая заняла 12 строчку в рейтинге, Ставропольский край, оказавшийся на 18 месте, Краснодарский край — на 49 позиции и Волгоградскую область, которая очутилась в самом хвосте списка - на 80 месте.