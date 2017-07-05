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Ростовская область обогнала соседей в рейтинге динамики промпроизводства

5 июля 2017, 13:33
По показателям динамики промышленного производства Ростовская область заняла 11 место среди субъектов РФ, говорится в исследовании РИА "Рейтинг".

Так, в январе-мае объем промпроизводства в регионе вырос на 12,1% по сравнению с данными за аналогичный период прошлого года. По этому показателю Роостовская область обогнала своих ближайших соседей — Воронежскую область, которая заняла 12 строчку в рейтинге, Ставропольский край, оказавшийся на 18 месте, Краснодарский край — на 49 позиции и Волгоградскую область, которая очутилась в самом хвосте списка - на 80 месте.

Лидером среди российских субъектов по динамике промпроизводства стала Республика Алтай. В тройку сильнейших регионов также вошли Еврейская автономная область и Республика Дагестан. Главным аутсайдером рейтинга выступила Бурятия, где падение объемов промпроизводства превысило 28%.

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#Новости#Анна Петрова#Экономика#Опросы
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