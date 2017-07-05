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Posted 5 июля 2017, 08:20

Published 5 июля 2017, 08:20

Modified 24 декабря, 18:26

Updated 24 декабря, 18:26

Смертность на дорогах в Ростове сократилась на 20%

5 июля 2017, 08:20
С января по июнь в Ростове-на-Дону в результате травм, полученных в дорожных авариях погибли 19 человек, говорится в документе, опубликованном на сайте областного правительства.

При этом смертность в дорожно-транспортных происшествиях в южной столице сократилась на 20,8%. Всего за пять месяцев текущего года в городе было зарегистрировано 556 автомобильных аварий, это более трети всех ДТП в регионе. Однако по сравнению с данными за прошлый год, количество ДТП снизилось на 13%. С начала года в авариях пострадали 698 человек, что на 5,5% меньше, чем в прошлом году.

Напомним, что по данным региональных властей в январе-марте на территории Ростовской области произошло свыше 1,4 тысячи ДТП, в которых пострадали более 1,8 тысячи человек и погибли 167.

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