Смертность на дорогах в Ростове сократилась на 20%

При этом смертность в дорожно-транспортных происшествиях в южной столице сократилась на 20,8%. Всего за пять месяцев текущего года в городе было зарегистрировано 556 автомобильных аварий, это более трети всех ДТП в регионе. Однако по сравнению с данными за прошлый год, количество ДТП снизилось на 13%. С начала года в авариях пострадали 698 человек, что на 5,5% меньше, чем в прошлом году.