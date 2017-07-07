Децл решил постоянно судиться с Бастой из-за оскорблений

На днях Толмацкий снова подал исковое заявление в ростовский районный суд. Баста в социальной сети Twitter задел честь и достоинство хип-хоп-исполнителя, сравнив его прическу с шевелюрой осла. Общая сумма исковых требований – 4 миллиона рублей. Ранее Децлу уже удалось отсудить у Басты 50 тысяч рублей вместо 1 миллиона за твит Басты "Децл – лохматое чмо".