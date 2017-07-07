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Децл решил постоянно судиться с Бастой из-за оскорблений

7 июля 2017, 17:12
Исполнитель Кирилл Толмацкий (Децл) не прекратит подавать в суд на Василия Вакуленко (Басту), пока тот будет продолжать оскорблять его в Сети, сообщил RostovGazeta адвокат российского хип-хоп-исполнителя.

На днях Толмацкий снова подал исковое заявление в ростовский районный суд. Баста в социальной сети Twitter задел честь и достоинство хип-хоп-исполнителя, сравнив его прическу с шевелюрой осла. Общая сумма исковых требований – 4 миллиона рублей. Ранее Децлу уже удалось отсудить у Басты 50 тысяч рублей вместо 1 миллиона за твит Басты "Децл – лохматое чмо".

"Мы будем продолжать получать и 10 тысяч рублей, и 50 тысяч рублей, мы будем через суд наказывать Василия рублем за оскорбления", — отметил адвокат.

В июле сторонам предложат заключить мировое соглашение в суде. Если конфликт между истцом и ответчиком не будет исчерпан, то дело рассмотрят в Октябрьском районном суде города Ростова-на-Дону.

Нужно ли Децлу и Басте продолжать судиться?
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#Новости#Юлия Ликарчук#Культура#Опросы
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