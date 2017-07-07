Донским аптекам могут увеличить штраф за продажу наркосодержащих препаратов

"Действующие нормы не совершенны, аптечные сети не страшатся штрафов, которые могут на них наложить за несоблюдение правил отпуска сильнодействующих средств", - сказано в сообщении.
Донские парламентарии намереваются обратиться в Госдуму РФ с предложением внесения поправок в соответствующий закон.
Кроме того, парламентарии внесли на рассмотрение введение административного наказания за размещение информации о наркосодержащих лекарствах в неустановленных для этого местах. Отмечается, что региону нужна отдельная статья за подобные нарушения.
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