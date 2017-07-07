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Донским аптекам могут увеличить штраф за продажу наркосодержащих препаратов

7 июля 2017, 12:18
С инициативой ужесточения административной ответственности за несоблюдение правил продажи наркосодержащих средств аптеками выступили депутаты Ростовской области, сообщило региональное Законодательное собрание.

"Действующие нормы не совершенны, аптечные сети не страшатся штрафов, которые могут на них наложить за несоблюдение правил отпуска сильнодействующих средств", - сказано в сообщении.

Донские парламентарии намереваются обратиться в Госдуму РФ с предложением внесения поправок в соответствующий закон.

Кроме того, парламентарии внесли на рассмотрение введение административного наказания за размещение информации о наркосодержащих лекарствах в неустановленных для этого местах. Отмечается, что региону нужна отдельная статья за подобные нарушения.

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#Новости#Татьяна Уляшова#Общество#Опросы
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