rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 июля 2017, 12:00

Published 7 июля 2017, 12:00

Modified 24 декабря, 18:24

Updated 24 декабря, 18:24

Рассмотрение апелляции главы "Кингкоула" перенесли в Ростове

7 июля 2017, 12:00
В Ростове-на-Дону отложили рассмотрение апелляционной жалобы главы компании "Кингкоул" Владимира Пожидаева, которого осудили за хищение зарплат шахтеров в размере 17 миллионов рублей, сообщается на сайте Ростовского облсуда.

"Рассмотрение апелляционной жалобы на приговор отложено на 18 июля", - говорится в публикации.

Отмечается, что заседание начнется в 10.00 мск.

Напомним, в апреле Пожидаева приговорили к пяти годам колонии. Ранее говорилось, что из-за действий осужденного сократили около двух тысяч человек. Угольные компании задолжали сотрудникам 200 миллионов рублей.

Кроме того, в июне мужчина стал фигурантом еще одного дела. Его заподозрили в невыплате средств еще 108 работникам.

р1

Вам когда-нибудь задерживали зарплату?
Проголосовало: 0 чел.
#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика