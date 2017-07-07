Рассмотрение апелляции главы "Кингкоула" перенесли в Ростове

Posted 7 июля 2017, 12:00
Published 7 июля 2017, 12:00
Modified 24 декабря, 18:24
Updated 24 декабря, 18:24
"Рассмотрение апелляционной жалобы на приговор отложено на 18 июля", - говорится в публикации.
Отмечается, что заседание начнется в 10.00 мск.
Напомним, в апреле Пожидаева приговорили к пяти годам колонии. Ранее говорилось, что из-за действий осужденного сократили около двух тысяч человек. Угольные компании задолжали сотрудникам 200 миллионов рублей.
Кроме того, в июне мужчина стал фигурантом еще одного дела. Его заподозрили в невыплате средств еще 108 работникам.
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