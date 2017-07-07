rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 июля 2017, 13:26

Published 7 июля 2017, 13:26

Modified 24 декабря, 18:19

Updated 24 декабря, 18:19

Ростовская стела попала на серебряные монеты, посвященные ЧМ-2018

7 июля 2017, 13:26
Центробанк РФ выпустил монеты, посвященные ЧМ по футболу в 2018 года , который состоится в России уже в будущем году, на одной из них отчеканена главная достопримечательность Ростова-на-Дону, информирует регулятор.

Речь идет о серии монет достоинством в 3 рубля из серебра 925 пробы. На обороте каждой из них изображен бегущий футболист. На монетах с изображением Волгограда присутствует монумент "Родина-мать", донской столицы — Мемориальная стела, Самары ракета-носитель "Союз". Тираж каждой из монет - порядка 24 тысяч штук.

Кроме того, ЦБ проинформировал о выпуске двадцатипятирублевой монеты, оборот которой украсил главный символ мундиаля - Кубок ЧМ-2018.

Напомним, в данный момент к ЧМ в Ростове строят новые аэропорт и стадион. Они заработают в конце текущего года. Также в городе проходят работы по благоустройству.

р2

Будете ли вы следить за играми ЧМ-2018?
Проголосовало: 0 чел.
#Спорт#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика