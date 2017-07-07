Ростовская стела попала на серебряные монеты, посвященные ЧМ-2018

Центробанк РФ выпустил монеты, посвященные ЧМ по футболу в 2018 года , который состоится в России уже в будущем году, на одной из них отчеканена главная достопримечательность Ростова-на-Дону, информирует регулятор.

Речь идет о серии монет достоинством в 3 рубля из серебра 925 пробы. На обороте каждой из них изображен бегущий футболист. На монетах с изображением Волгограда присутствует монумент "Родина-мать", донской столицы — Мемориальная стела, Самары — ракета-носитель "Союз". Тираж каждой из монет - порядка 24 тысяч штук. Кроме того, ЦБ проинформировал о выпуске двадцатипятирублевой монеты, оборот которой украсил главный символ мундиаля - Кубок ЧМ-2018. Напомним, в данный момент к ЧМ в Ростове строят новые аэропорт и стадион. Они заработают в конце текущего года. Также в городе проходят работы по благоустройству. р2 Будете ли вы следить за играми ЧМ-2018? Да Нет Проголосовать Проголосовало: 0 чел.