Ростовская стела попала на серебряные монеты, посвященные ЧМ-2018

Posted 7 июля 2017, 13:26
Published 7 июля 2017, 13:26
Modified 24 декабря, 18:19
Updated 24 декабря, 18:19
Речь идет о серии монет достоинством в 3 рубля из серебра 925 пробы. На обороте каждой из них изображен бегущий футболист. На монетах с изображением Волгограда присутствует монумент "Родина-мать", донской столицы — Мемориальная стела, Самары — ракета-носитель "Союз". Тираж каждой из монет - порядка 24 тысяч штук.
Кроме того, ЦБ проинформировал о выпуске двадцатипятирублевой монеты, оборот которой украсил главный символ мундиаля - Кубок ЧМ-2018.
Напомним, в данный момент к ЧМ в Ростове строят новые аэропорт и стадион. Они заработают в конце текущего года. Также в городе проходят работы по благоустройству.
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