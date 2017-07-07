Таинственное излучение обнаружили ученые у Плутона

Posted 7 июля 2017,, 00:33
Published 7 июля 2017,, 00:33
Modified Сегодня, 20:11
Updated Сегодня, 20:11
"Странное излучение зафиксировал зонд, источник лучей пока не определили", - сказано в публикации.
Отмечается, что ученые предполагали, что на Плутоне могут быть рентгеновские лучи, но сила излучения их сильно удивила.
Небесные тела обладают способностью к излучению за счет взаимодействия газов собственных атмосфер с элементами солнечного ветра. К планетам, на которых есть рентгеновское излучение, относятся Марс и Венера.
Что касается Плутона, то сила излучения, зафиксированная на нем, присуща малым объектам за пределами Солнечной системы.
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