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Posted 7 июля 2017,, 00:33

Published 7 июля 2017,, 00:33

Modified Сегодня, 20:11

Updated Сегодня, 20:11

Таинственное излучение обнаружили ученые у Плутона

7 июля 2017, 00:33
Излучение рентгеновских лучей обнаружили ученые у Плутона, эти сведения опубликовало информационное агентство "Версия".

"Странное излучение зафиксировал зонд, источник лучей пока не определили", - сказано в публикации.

Отмечается, что ученые предполагали, что на Плутоне могут быть рентгеновские лучи, но сила излучения их сильно удивила.

Небесные тела обладают способностью к излучению за счет взаимодействия газов собственных атмосфер с элементами солнечного ветра. К планетам, на которых есть рентгеновское излучение, относятся Марс и Венера.

Что касается Плутона, то сила излучения, зафиксированная на нем, присуща малым объектам за пределами Солнечной системы.

р3

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#Наука#Новости#Опросы#Татьяна Уляшова
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