Аэропорт Платов обзаведется запасным аэродромом в Таганроге

!Аэропорт сможет функционировать после того, как его приведут в должный вид, построят аэровокзальный комплекс и парковку для двух самолетов, а также приобретут необходимое оборудование для осуществления перевозок", - говорится в сообщении.
Отремонтированный аэропорт планируется использовать на базе ТАНТК имени Бериева, а также как запасной вариант строящемуся аэропорту Платов, если непогода не позволит совершить посадку на нем.
Строительство международного аэропорта Платов закончится в декабре этого года. Уже сегодня с помощью учебных самолетов были произведены проверки авиационной связи и радиотехнического обеспечения. Никаких неполадок в системе не было выявлено.