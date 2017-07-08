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Аэропорт Платов обзаведется запасным аэродромом в Таганроге

8 июля 2017, 12:40
Аэропорт Таганрога после модернизации будет использоваться для осуществления пассажирских перевозок между регионами страны, сообщает официальный портал правительства региона.

!Аэропорт сможет функционировать после того, как его приведут в должный вид, построят аэровокзальный комплекс и парковку для двух самолетов, а также приобретут необходимое оборудование для осуществления перевозок", - говорится в сообщении.

Отремонтированный аэропорт планируется использовать на базе ТАНТК имени Бериева, а также как запасной вариант строящемуся аэропорту Платов, если непогода не позволит совершить посадку на нем.

Строительство международного аэропорта Платов закончится в декабре этого года. Уже сегодня с помощью учебных самолетов были произведены проверки авиационной связи и радиотехнического обеспечения. Никаких неполадок в системе не было выявлено.

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