Ростовчан предостерегли от отдыха за границей из-за Эболы и холеры

Отмечается, что каждый год люди заражаются холерой в странах Азии. В Европе, США фиксируются завозные случаи холеры. Признаками заболевания являются стул и рвота. Из-за этого происходит обезвоживание организма. Заразиться можно во время купания в случайных водоемах.