Ростовчан предостерегли от отдыха за границей из-за Эболы и холеры

"Эбола регистрирована в Уганде, Габоне, Конго, Южном Судане. Перед въездом в страны нужно сделать прививки", - говорится в публикации.
Отмечается, что каждый год люди заражаются холерой в странах Азии. В Европе, США фиксируются завозные случаи холеры. Признаками заболевания являются стул и рвота. Из-за этого происходит обезвоживание организма. Заразиться можно во время купания в случайных водоемах.
В Африке есть опасность заразиться желтой лихорадкой, она передается комарами. Запрещен взъезд в неблагополучные государства без международного свидетельства о вакцинации против этой болезни. Стоит помнить, что многие кровососущие насекомые могут переносить инфекционные заболевания.
Следует обратиться к медспециалистам, если после возвращения с отдыха поднялась температура, начались тошнота, рвота, жидкий стул. Не стоит контактировать с больными животными.
Уточняется, что случайный секс является причиной заражения СПИДом, сифилисом, гепатитом.
Во время отдыха за границей нельзя покупать лед у уличных торговцев, есть просроченные продукты. Купаться можно только в специальных водоемах. Также всегда нужно соблюдать правила личной гигиены.
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