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Гостиницу Sheraton достроят с опозданием на два года – в мае 2018 года

10 июля 2017, 17:59
Строительство части недостроенного гостиничного комплекса Sheraton в центре города Ростова-на-Дону завершат до конца мая следующего года, сообщил в понедельник замгубернатора Ростовской области по экономическим вопросам Юрий Молодченко.

По его словам, к мундиалю обустроят фасадную часть здания, чтобы "объект не выглядел долгостроем", и часть комплекса, предназначенную для размещения гостей чемпионата.

Ранее гостиницу исключили из объектов размещения клиентских групп FIFA из-за отсутствия гарантии достройки объекта в срок. После девальвации рубля инвестиции в проект возросли вдвое. Строительство отеля начато еще в 2012 году, сдать в эксплуатацию комплекс намеревались в 2016 году. Первоначальная стоимость объекта оценивалась в 3,5 миллиарда рублей. Пятизвездочный отель заменили на четырехзвездочную гостиницу Radisson Blu.

Возобновить строительство самого бизнес-центра и галереи новый инвестор планирует уже после проведения игр ЧМ-2018 в Ростове.

"У Sheraton появился серьезный инвестор. Он устно подтверждает, что хотел бы достроить гостиничную часть комплекса к маю следующего года, чтобы успеть принять гостей мундиаля. Об этом пока рано говорить, мы его исключили из заявки, но перспективы у Sheraton есть. Пока мы с ним в этом плане не работаем – это частный проект", — сказал Молодченко.

По словам Молодченко, инвестор продолжает оценивать стоимость вложений в объект. К настоящему времени инвестор изучил все несущие конструкции и техническую часть здания.

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#Новости#Экономика#Опросы
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