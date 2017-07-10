Гостиницу Sheraton достроят с опозданием на два года – в мае 2018 года

По его словам, к мундиалю обустроят фасадную часть здания, чтобы "объект не выглядел долгостроем", и часть комплекса, предназначенную для размещения гостей чемпионата.
Ранее гостиницу исключили из объектов размещения клиентских групп FIFA из-за отсутствия гарантии достройки объекта в срок. После девальвации рубля инвестиции в проект возросли вдвое. Строительство отеля начато еще в 2012 году, сдать в эксплуатацию комплекс намеревались в 2016 году. Первоначальная стоимость объекта оценивалась в 3,5 миллиарда рублей. Пятизвездочный отель заменили на четырехзвездочную гостиницу Radisson Blu.
Возобновить строительство самого бизнес-центра и галереи новый инвестор планирует уже после проведения игр ЧМ-2018 в Ростове.
"У Sheraton появился серьезный инвестор. Он устно подтверждает, что хотел бы достроить гостиничную часть комплекса к маю следующего года, чтобы успеть принять гостей мундиаля. Об этом пока рано говорить, мы его исключили из заявки, но перспективы у Sheraton есть. Пока мы с ним в этом плане не работаем – это частный проект", — сказал Молодченко.
По словам Молодченко, инвестор продолжает оценивать стоимость вложений в объект. К настоящему времени инвестор изучил все несущие конструкции и техническую часть здания.