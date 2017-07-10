Гостиницу Sheraton достроят с опозданием на два года – в мае 2018 года

"У Sheraton появился серьезный инвестор. Он устно подтверждает, что хотел бы достроить гостиничную часть комплекса к маю следующего года, чтобы успеть принять гостей мундиаля. Об этом пока рано говорить, мы его исключили из заявки, но перспективы у Sheraton есть. Пока мы с ним в этом плане не работаем – это частный проект", — сказал Молодченко.