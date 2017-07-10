Ростовская область вошла топ-5 регионов по экономпреступлениям

Posted 10 июля 2017, 14:09
Published 10 июля 2017, 14:09
Modified 24 декабря, 18:24
Updated 24 декабря, 18:24
Так, за пять месяцев текущего года в регионе было зафиксировано свыше 1,48 тысячи преступлений экономической направленности. По этому показателю область оказалась на четвертой строчке российского рейтинга, обогнав ближайшего соседа — Ставропольский край. В пятерку аутсайдеров также вошли Москва, Краснодарский край и Московская область.
Также за указанный период донские правоохранительные органы зафиксировали 35 случаев получения взятки и 21 случай дачи взятки, что в пять раз меньше, чем было зафиксировано за аналогичный период 2016 года.
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