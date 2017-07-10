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Posted 10 июля 2017, 14:09

Published 10 июля 2017, 14:09

Modified 24 декабря, 18:24

Updated 24 декабря, 18:24

Ростовская область вошла топ-5 регионов по экономпреступлениям

10 июля 2017, 14:09
Ростовская область попала в пятерку регионов-аутсадеров по числу зарегистрированных преступлений в сфере экономики, следует из отчета на портале правовой статистики Генпрокуратуры РФ.

Так, за пять месяцев текущего года в регионе было зафиксировано свыше 1,48 тысячи преступлений экономической направленности. По этому показателю область оказалась на четвертой строчке российского рейтинга, обогнав ближайшего соседа — Ставропольский край. В пятерку аутсайдеров также вошли Москва, Краснодарский край и Московская область.

Также за указанный период донские правоохранительные органы зафиксировали 35 случаев получения взятки и 21 случай дачи взятки, что в пять раз меньше, чем было зафиксировано за аналогичный период 2016 года.

р2

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#Экономика#Новости
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