Ростовская область вошла топ-5 регионов по экономпреступлениям

Так, за пять месяцев текущего года в регионе было зафиксировано свыше 1,48 тысячи преступлений экономической направленности. По этому показателю область оказалась на четвертой строчке российского рейтинга, обогнав ближайшего соседа — Ставропольский край. В пятерку аутсайдеров также вошли Москва, Краснодарский край и Московская область.