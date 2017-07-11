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Более восьми тонн спирта пыталась вывезти таганрогская фирма на Украину

11 июля 2017, 13:30
Партию метанолового спирта общим весом в 8,2 тонны пыталась провезти коммерческая компания из Таганрога Ростовской области через границу с Украиной, сообщило Южное таможенное управление.

"По поданной фирмой декларации товар значился как абсолютированный изопропиловый спирт, однако анализ показал отличный от заявленного состава", - сказано в сообщении.

Экспертиза выявила содержание метанола 33%, что дает основание отнести жидкость к категории сложных органических растворителей, относящихся к числу ядовитых веществ.

Отмечается, что компания оформила документы на вывоз продукции в другом территориальном пункте таможни, так как Таганрогское отделение отказалось выдать декларацию за неимением всех нужных документов.

По факту происшествия завели уголовное дело.

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