Более восьми тонн спирта пыталась вывезти таганрогская фирма на Украину

"По поданной фирмой декларации товар значился как абсолютированный изопропиловый спирт, однако анализ показал отличный от заявленного состава", - сказано в сообщении.
Экспертиза выявила содержание метанола 33%, что дает основание отнести жидкость к категории сложных органических растворителей, относящихся к числу ядовитых веществ.
Отмечается, что компания оформила документы на вывоз продукции в другом территориальном пункте таможни, так как Таганрогское отделение отказалось выдать декларацию за неимением всех нужных документов.
По факту происшествия завели уголовное дело.
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