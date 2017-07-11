Капитализация Apple сократилась на $43 млрд за неделю

Стоимость Apple на рынке ценных бумаг снижается из-за сообщений о проблемах с подключением к сети Apple Watch, продажи которых были открыты в пятницу. Кроме того, прогнозы аналитиков, касающиеся спроса на iPhone 8, оказались не слишком оптимистичными. По их мнению новинка мало чем отличается от предыдущей версии гаджета. При этом эксперты указывают на то, что поклонники марки ожидают выхода iPhone X, продажи которого начнутся в ноябре.