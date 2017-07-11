Школы в Волгодонске уличили в нецелевой трате субсидий на питание детей

Сумма средств, которые были потрачены на иные цели, превысила 451 тысячу рублей. Нарушения были выявлены в результате проверки Контрольно-счетной палаты Ростовской области за 2015-2016 годы.
Также наиболее распространенным нарушением при осуществлении муниципальных закупок общеобразовательными учреждениями города стало неутверждение и неразмещение планов закупок и планов-графиков закупок в единой информационной системе или с нарушением установленного срока. Нередко школы заключали договоры на поставку продуктов питания при отсутствии утвержденного и размещенного плана-графика закупок.
Кроме того, за указанный период образовательные учреждения Волгодонска допустили нарушения при обосновании и определении начальной цены в 497 договорах, заключенных с единственным поставщиком, на общую сумму 93 миллиона рублей.
р2