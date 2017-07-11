Школы в Волгодонске уличили в нецелевой трате субсидий на питание детей

Также наиболее распространенным нарушением при осуществлении муниципальных закупок общеобразовательными учреждениями города стало неутверждение и неразмещение планов закупок и планов-графиков закупок в единой информационной системе или с нарушением установленного срока. Нередко школы заключали договоры на поставку продуктов питания при отсутствии утвержденного и размещенного плана-графика закупок.