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Школы в Волгодонске уличили в нецелевой трате субсидий на питание детей

11 июля 2017, 09:02
Три общеобразовательных учреждения в Волгодонске уличили в нецелевом использовании средств субсидий на питание детей из малообспеченных семей, говорится на сайте городской администрации.

Сумма средств, которые были потрачены на иные цели, превысила 451 тысячу рублей. Нарушения были выявлены в результате проверки Контрольно-счетной палаты Ростовской области за 2015-2016 годы.

Также наиболее распространенным нарушением при осуществлении муниципальных закупок общеобразовательными учреждениями города стало неутверждение и неразмещение планов закупок и планов-графиков закупок в единой информационной системе или с нарушением установленного срока. Нередко школы заключали договоры на поставку продуктов питания при отсутствии утвержденного и размещенного плана-графика закупок.

Кроме того, за указанный период образовательные учреждения Волгодонска допустили нарушения при обосновании и определении начальной цены в 497 договорах, заключенных с единственным поставщиком, на общую сумму 93 миллиона рублей.

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