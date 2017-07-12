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Экологические патрули появятся в Таганроге

12 июля 2017, 17:53
В Таганроге Ростовской области будут созданы экологические патрули, которые займутся общественным контролем, информирует горадминистрация.

"В городе будет организован субботник, на котором горожанам объявят о создании экопатрулей. Также в Таганроге может появиться "доска позора", на которой будет вывешиваться информация о нарушителях правил благоустройства", - говорится в публикации.

Отмечается, что в соцсетях будут публиковаться материалы о нарушениях в этой сфере. Сами жители смогут сообщать о незаконных свалках.

Кроме того, активисты предложили ужесточить наказание за создание несанкционированных свалок, вплоть до уголовного.

Ранее была создана интерактивная карта свалок региона. В результате Таганрог стал лидером по числу нанесенных на карту точек.

По информации властей, денег на поддержание чистоты в городе не хватает. В результате на месте бывших свалок начали разбивать цветочные клумбы.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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