На Дону наказали руководителей экс-полицейского, убившего бывшую супругу

По информации следствия, во вторник экс-полицейский под Ростовом дождался машину, в которой ехали его бывшая жена и ее отец. Далее он начал стрелять в них из ружья. Женщина была убита. После этого подозреваемый взял травматический пистолет и выстрелил в мужчину. Пострадавший выжил.