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Posted 12 июля 2017, 14:27

Published 12 июля 2017, 14:27

Modified 24 декабря, 18:16

Updated 24 декабря, 18:16

На Дону наказали руководителей экс-полицейского, убившего бывшую супругу

12 июля 2017, 14:27
В Ростовской области к дисциплинарной ответственности привлекли пятерых полицейских после инцидента с бывшим сотрудником полиции, который расстрелял двух человек в машине, сообщила в среду официальный представитель регионального УМВД РФ Наталья Устименко.

"В ходе проверки было принято решение в отношении пяти руководителей. Непосредственного начальника подозреваемого уволили по отрицательным мотивам", - говорится в публикации.

Отмечается, что в отношении еще ряда руководителей приняты решения о понижении в должности, предупреждении о неполном служебном соответствии и объявлении строгих выговоров.

Кроме того, по итогам проверки будет принят ряд соответствующих управленческих решений.

По информации следствия, во вторник экс-полицейский под Ростовом дождался машину, в которой ехали его бывшая жена и ее отец. Далее он начал стрелять в них из ружья. Женщина была убита. После этого подозреваемый взял травматический пистолет и выстрелил в мужчину. Пострадавший выжил.

Далее выяснилось, что нападавший является полицейским. Его сразу же уволили. В данный момент он арестован на два месяца.

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