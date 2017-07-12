На Дону наказали руководителей экс-полицейского, убившего бывшую супругу

Posted 12 июля 2017, 14:27
Published 12 июля 2017, 14:27
Modified 24 декабря, 18:16
Updated 24 декабря, 18:16
"В ходе проверки было принято решение в отношении пяти руководителей. Непосредственного начальника подозреваемого уволили по отрицательным мотивам", - говорится в публикации.
Отмечается, что в отношении еще ряда руководителей приняты решения о понижении в должности, предупреждении о неполном служебном соответствии и объявлении строгих выговоров.
Кроме того, по итогам проверки будет принят ряд соответствующих управленческих решений.
По информации следствия, во вторник экс-полицейский под Ростовом дождался машину, в которой ехали его бывшая жена и ее отец. Далее он начал стрелять в них из ружья. Женщина была убита. После этого подозреваемый взял травматический пистолет и выстрелил в мужчину. Пострадавший выжил.
Далее выяснилось, что нападавший является полицейским. Его сразу же уволили. В данный момент он арестован на два месяца.
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