Ростовский зоопарк оказался самым дешевым из самых популярных

"Аналитики центра оценивали посещаемость зоопарка за прошедший год",- говорится в сообщении.
Согласно статистике за 2016 год, донской зоопарк посетило около полумиллиона человек. Для того, чтобы полюбоваться обитателями зоопарка, они платили по 200 рублей.
На первом месте в рейтинге оказался Московский зоопарк, число его посетителей перевалило за 3,5 миллиона человек за год. Второе и третье место занимают Новосибирский и Ленинградский зоопарки. Самыми дорогими зоопарками признаны столичный и зоопарк Санкт-Петербурга (500 рублей за вход). Самая низкая цена входного билета - в Ростове-на-Дону.