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Ростовский зоопарк оказался самым дешевым из самых популярных

12 июля 2017, 14:23
Зоопарк Ростова-на-Дону обосновался на седьмом месте рейтинга популярности зоопарков среди россиян, сообщает аналитическое агентство ТурСтат .

"Аналитики центра оценивали посещаемость зоопарка за прошедший год",- говорится в сообщении.

Согласно статистике за 2016 год, донской зоопарк посетило около полумиллиона человек. Для того, чтобы полюбоваться обитателями зоопарка, они платили по 200 рублей.

На первом месте в рейтинге оказался Московский зоопарк, число его посетителей перевалило за 3,5 миллиона человек за год. Второе и третье место занимают Новосибирский и Ленинградский зоопарки. Самыми дорогими зоопарками признаны столичный и зоопарк Санкт-Петербурга (500 рублей за вход). Самая низкая цена входного билета - в Ростове-на-Дону.

Вы часто бываете в зоопарках?
#Новости#Алия Шарафутдинова#Общество#Опросы
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