Ростовский зоопарк оказался самым дешевым из самых популярных

На первом месте в рейтинге оказался Московский зоопарк, число его посетителей перевалило за 3,5 миллиона человек за год. Второе и третье место занимают Новосибирский и Ленинградский зоопарки. Самыми дорогими зоопарками признаны столичный и зоопарк Санкт-Петербурга (500 рублей за вход). Самая низкая цена входного билета - в Ростове-на-Дону.