Более 50 мировых кинозвезд посетят ростовский фестиваль BRIDGE of ARTS

Posted 13 июля 2017, 14:27
Published 13 июля 2017, 14:27
Modified 24 декабря, 18:19
Updated 24 декабря, 18:19
"Известно, что более 50 ведущих актеров мирового кино будут приглашены к нам на фестиваль. Сейчас список уточняется", – рассказал он.
В этом году в фестивале примут участие более 20 стран Европы и мира, заметил спикер. Уже известно, что одним из председателей жюри выступит канадский режиссер, сценарист, продюсер, художник-декоратор Роджер Кристиан, получивший "Оскар" за создание декораций к фильму "Звездные войны".
"На основной конкурс представлены 10 фильмов, 20 фильмов участвуют в дополнительном конкурсе – многие из них российские. Кроме того, будут представлены более 50 короткометражных лент, из них несколько были сняты в Ростовской области", – пояснил министр.
Резванов назвал фестиваль одной из крупнейших площадок сегодняшнего дня для игроков кинобизнеса, и стартовой площадкой для дальнейшей раскрутки российских фильмов на кинофорумах мира.
"Ростовской областью заинтересовались европейские киностудии. Сейчас мы начинаем работу по созданию кинокластера в Ростовской области", – уточнил он.
Фестиваль мотивационного кино и спорта BRIDGE of ARTS пройдет в Ростове с 23 по 27 августа и будет включать в себя кинопоказы, спортивные и деловые мероприятия.