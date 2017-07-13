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Posted 13 июля 2017, 14:27

Published 13 июля 2017, 14:27

Modified 24 декабря, 18:19

Updated 24 декабря, 18:19

Более 50 мировых кинозвезд посетят ростовский фестиваль BRIDGE of ARTS

13 июля 2017, 14:27
Более полусотни мировых звезд кино посетят Ростов в дни фестиваля мотивационного кино и спорта BRIDGE of ARTS, сообщил министр культуры Ростовской области Александр Резванов.

"Известно, что более 50 ведущих актеров мирового кино будут приглашены к нам на фестиваль. Сейчас список уточняется", – рассказал он.

В этом году в фестивале примут участие более 20 стран Европы и мира, заметил спикер. Уже известно, что одним из председателей жюри выступит канадский режиссер, сценарист, продюсер, художник-декоратор Роджер Кристиан, получивший "Оскар" за создание декораций к фильму "Звездные войны".

"На основной конкурс представлены 10 фильмов, 20 фильмов участвуют в дополнительном конкурсе – многие из них российские. Кроме того, будут представлены более 50 короткометражных лент, из них несколько были сняты в Ростовской области", – пояснил министр.

Резванов назвал фестиваль одной из крупнейших площадок сегодняшнего дня для игроков кинобизнеса, и стартовой площадкой для дальнейшей раскрутки российских фильмов на кинофорумах мира.

"Ростовской областью заинтересовались европейские киностудии. Сейчас мы начинаем работу по созданию кинокластера в Ростовской области", – уточнил он.

Фестиваль мотивационного кино и спорта BRIDGE of ARTS пройдет в Ростове с 23 по 27 августа и будет включать в себя кинопоказы, спортивные и деловые мероприятия.

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#Культура#Новости
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