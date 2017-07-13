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Число ДТП по вине пешеходов в Ростовской области сократилось на четверть

13 июля 2017, 17:55
В Ростовской области резко сократилось число дорожных аварий с участием пешеходов, говорится в документе на сайте регионального правительства.

Так, за полгода на дорогах области зарегистрировано 522 ДТП с участием пешеходов, что на 18,2% ниже прошлогоднего показателя. При этом по вине самих пешеходов произошло 232 автомобильные аварии. В них погибли 37 и получили ранения 204 человека. Тем не менее, число аварий, причиной которых послужило нарушение правил дорожного движения пешеходами, сократилось на 25,4%.

Всего на территории региона за полгода было зафиксировано 1,8 тысячи дорожно-транспортных происшествий. Автомобильные аварии унесли жизни 223 человек, ранения различной степени тяжести получили более 2,3 тысячи человек.

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#Новости#Происшествия#Опросы
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