Число ДТП по вине пешеходов в Ростовской области сократилось на четверть

Так, за полгода на дорогах области зарегистрировано 522 ДТП с участием пешеходов, что на 18,2% ниже прошлогоднего показателя. При этом по вине самих пешеходов произошло 232 автомобильные аварии. В них погибли 37 и получили ранения 204 человека. Тем не менее, число аварий, причиной которых послужило нарушение правил дорожного движения пешеходами, сократилось на 25,4%.