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Posted 13 июля 2017, 13:57

Published 13 июля 2017, 13:57

Modified 24 декабря, 18:25

Updated 24 декабря, 18:25

ФАС опросит ростовчан в связи с подозрением "Мегафона" в монополизме

13 июля 2017, 13:57
Региональный УФАС предложил жителям Ростова-на-Дону принять участие в решении по делу в отношении "Мегафона", опрос опубликован на сайте ведомства.

В сообщении к опросу антимонопольной службы сказано, что российский оператор сотовой связи, входящий в тройку крупнейших, подозревается в нарушении антимонопольного законодательства, которое выражается в повышении тарифов на услуги связи, связанных с использованием мессенджеров, в международном роуминге.

Согласно опубликованной на сайте регионального УФАС информации, перед антимонопольной комиссией стоит задача определить, являются ли традиционные услуги связи (голосовые, передача SMS-сообщений, передача данных) и современные OTT-сервисы (мессенджеры #WhatsApp, #Viber, #Telegram, #Skype, #FaceTime, #iMessage и др.) взаимозаменяемыми. В связи с этим, пользователям сети предлагается ответить на несколько вопросов и выразить свое мнение о том, какие способы связи традиционные или при помощи мессенджеров являются предпочтительными в домашнем регионе и за границей.

р2

Как вы связываетесь с родными и друзьями, находясь за границей?
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#Экономика#Новости
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