ФАС опросит ростовчан в связи с подозрением "Мегафона" в монополизме

Posted 13 июля 2017, 13:57
Published 13 июля 2017, 13:57
Modified 24 декабря, 18:25
Updated 24 декабря, 18:25
В сообщении к опросу антимонопольной службы сказано, что российский оператор сотовой связи, входящий в тройку крупнейших, подозревается в нарушении антимонопольного законодательства, которое выражается в повышении тарифов на услуги связи, связанных с использованием мессенджеров, в международном роуминге.
Согласно опубликованной на сайте регионального УФАС информации, перед антимонопольной комиссией стоит задача определить, являются ли традиционные услуги связи (голосовые, передача SMS-сообщений, передача данных) и современные OTT-сервисы (мессенджеры #WhatsApp, #Viber, #Telegram, #Skype, #FaceTime, #iMessage и др.) взаимозаменяемыми. В связи с этим, пользователям сети предлагается ответить на несколько вопросов и выразить свое мнение о том, какие способы связи традиционные или при помощи мессенджеров являются предпочтительными в домашнем регионе и за границей.
р2