ФАС опросит ростовчан в связи с подозрением "Мегафона" в монополизме

Согласно опубликованной на сайте регионального УФАС информации, перед антимонопольной комиссией стоит задача определить, являются ли традиционные услуги связи (голосовые, передача SMS-сообщений, передача данных) и современные OTT-сервисы (мессенджеры #WhatsApp, #Viber, #Telegram, #Skype, #FaceTime, #iMessage и др.) взаимозаменяемыми. В связи с этим, пользователям сети предлагается ответить на несколько вопросов и выразить свое мнение о том, какие способы связи традиционные или при помощи мессенджеров являются предпочтительными в домашнем регионе и за границей.