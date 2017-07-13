Сахар резко подорожал, а овощи подешевели за неделю в Ростовской области

Изменение цен коснулось и ряд других продуктов. За прошедшую неделю цена на картошку упала на 8 % и составляет 35 рублей за килограмм, выросли в цене яблоки на более чем 4 % и теперь их можно приобрести в среднем по области за 91 рубль. Рост цен не коснулся таких продуктов, как рис, вермишель и молочные продукты.