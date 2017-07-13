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Posted 13 июля 2017, 06:48

Published 13 июля 2017, 06:48

Modified 24 декабря, 18:18

Updated 24 декабря, 18:18

Сахар резко подорожал, а овощи подешевели за неделю в Ростовской области

13 июля 2017, 06:48
В Ростовской области за неделю наблюдается резкое увеличение цены на килограмм сахара, но при этом падение цен на овощи, сообщает Ростовстат.

"За неделю килограмм сахара поднялся в цене на 3%, а цена на капусту уменьшилась на 18%",- говорится в сообщении.

Так, в области цена на сахар варьируется от 46 рублей до 41. Килограмм капусты можно приобрести по средней цене в 42 рубля.

Изменение цен коснулось и ряд других продуктов. За прошедшую неделю цена на картошку упала на 8 % и составляет 35 рублей за килограмм, выросли в цене яблоки на более чем 4 % и теперь их можно приобрести в среднем по области за 91 рубль. Рост цен не коснулся таких продуктов, как рис, вермишель и молочные продукты.

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