Сахар резко подорожал, а овощи подешевели за неделю в Ростовской области

Posted 13 июля 2017, 06:48
Published 13 июля 2017, 06:48
Modified 24 декабря, 18:18
Updated 24 декабря, 18:18
"За неделю килограмм сахара поднялся в цене на 3%, а цена на капусту уменьшилась на 18%",- говорится в сообщении.
Так, в области цена на сахар варьируется от 46 рублей до 41. Килограмм капусты можно приобрести по средней цене в 42 рубля.
Изменение цен коснулось и ряд других продуктов. За прошедшую неделю цена на картошку упала на 8 % и составляет 35 рублей за килограмм, выросли в цене яблоки на более чем 4 % и теперь их можно приобрести в среднем по области за 91 рубль. Рост цен не коснулся таких продуктов, как рис, вермишель и молочные продукты.