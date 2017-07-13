В Ростове в субботу пройдет праздник "Фестиваль кварталов"

Posted 13 июля 2017, 08:09
Published 13 июля 2017, 08:09
Modified 24 декабря, 18:19
Updated 24 декабря, 18:19
"Для гостей будут функционировать детская и спортивная зоны. Об истории района расскажет профессиональный экскурсовод", - говорится в публикации.
Кроме того, состоится краеведческий квест, пройдут викторины. На сцене выступят артисты. Бесплатные консультации окажут психологи и юристы.
Первое подобное мероприятие прошло летом минувшего года в переулке Университетском. В текущем году фестивали организуют еще в двух районах города.
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