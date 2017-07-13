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Posted 13 июля 2017, 08:09

Published 13 июля 2017, 08:09

Modified 24 декабря, 18:19

Updated 24 декабря, 18:19

В Ростове в субботу пройдет праздник "Фестиваль кварталов"

13 июля 2017, 08:09
Сюжет
Новости Ростова
В Ростове-на-Дону в парке "Дружба" в эту субботу состоится праздник творчества, спорта и ремесел "Фестиваль кварталов", информирует горадминистрация.

"Для гостей будут функционировать детская и спортивная зоны. Об истории района расскажет профессиональный экскурсовод", - говорится в публикации.

Кроме того, состоится краеведческий квест, пройдут викторины. На сцене выступят артисты. Бесплатные консультации окажут психологи и юристы.

Первое подобное мероприятие прошло летом минувшего года в переулке Университетском. В текущем году фестивали организуют еще в двух районах города.

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#Культура#Новости Ростова#Новости
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