Инвесторы ростовского Hyatt отозвали миллиардный иск к АФК "Система"

Иск о взыскании был подан в суд 26 июня. АФК "Система" нанесла, по мнению истца, компании ущерб и пыталась завладеть отелем Don-Plaza. После его принятия, судья отложил его рассмотрение до 21 июля. К этому моменту истец должен был устранить нехватку правовых документов.
Согласно документам суда, компания "Феретти" подала ходатайство о возвращении искового заявления. Конфликт удалось уладить без вмешательства суда.
Сроки сдачи отеля откладывались с 2008 года. В 2016 году владельцы компании-застройщицы "Феретти" объявили о нехватке средств на строительство и о привлечении нового инвестора АФК "Система". В апреле этого года финансовая компания прекратила свое участие в строительстве из-за судебных процессов по взысканию долгов. Инициаторы проекта нашли нового кредитора, один из требований которого стал отзыв иска к АФК "Система".