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Инвесторы ростовского Hyatt отозвали миллиардный иск к АФК "Система"

14 июля 2017, 13:32
Компания "Феретти", владеющая 44% компании "МКЦ-РосЕвроДевелопмент" - застройщика отеля Hyatt в Ростове, отозвала иск о взыскании средств в размере 3,6 миллиардов рублей с АФК "Система", сообщают документы Арбитражного суда Ростовской области.

Иск о взыскании был подан в суд 26 июня. АФК "Система" нанесла, по мнению истца, компании ущерб и пыталась завладеть отелем Don-Plaza. После его принятия, судья отложил его рассмотрение до 21 июля. К этому моменту истец должен был устранить нехватку правовых документов.

Согласно документам суда, компания "Феретти" подала ходатайство о возвращении искового заявления. Конфликт удалось уладить без вмешательства суда.

Сроки сдачи отеля откладывались с 2008 года. В 2016 году владельцы компании-застройщицы "Феретти" объявили о нехватке средств на строительство и о привлечении нового инвестора АФК "Система". В апреле этого года финансовая компания прекратила свое участие в строительстве из-за судебных процессов по взысканию долгов. Инициаторы проекта нашли нового кредитора, один из требований которого стал отзыв иска к АФК "Система".

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#Новости#Алия Шарафутдинова#Экономика
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