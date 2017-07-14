Инвесторы ростовского Hyatt отозвали миллиардный иск к АФК "Система"

Сроки сдачи отеля откладывались с 2008 года. В 2016 году владельцы компании-застройщицы "Феретти" объявили о нехватке средств на строительство и о привлечении нового инвестора АФК "Система". В апреле этого года финансовая компания прекратила свое участие в строительстве из-за судебных процессов по взысканию долгов. Инициаторы проекта нашли нового кредитора, один из требований которого стал отзыв иска к АФК "Система".