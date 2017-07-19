Число объявлений о продаже бизнеса в Ростове выросло на треть

Так, средняя цена готового бизнеса в южной столице составила 3,56 миллиона рублей. В сравнении с данными за второй квартал 2016 года средняя цена готового бизнеса выросла на 2%, однако по сравнению с предыдущим кварталом этот показатель сократился на 19%.
При этом число предложений по продаже готового бизнеса в донской столице ощутимо выросло. Количество объявлений в сравнении с данными за второй квартал 2016 года выросло на 36% и на 7% – по сравнению с первым кварталом этого года.
Потенциальных покупателей больше всего интересует приобретение объектов торговли, бизнеса в сфере услуг и предприятия общественного питания – на них приходится 30%, 21% и 17% запросов соответственно.
р2