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Число объявлений о продаже бизнеса в Ростове выросло на треть

19 июля 2017, 17:43
Ростов-на-Дону занял вторую строчку в списке городов-миллионников по показателю средней цены продажи объектов готового бизнеса, уступив только Москве, подсчитали аналитики портала Avito.

Так, средняя цена готового бизнеса в южной столице составила 3,56 миллиона рублей. В сравнении с данными за второй квартал 2016 года средняя цена готового бизнеса выросла на 2%, однако по сравнению с предыдущим кварталом этот показатель сократился на 19%.

При этом число предложений по продаже готового бизнеса в донской столице ощутимо выросло. Количество объявлений в сравнении с данными за второй квартал 2016 года выросло на 36% и на 7% – по сравнению с первым кварталом этого года.

Потенциальных покупателей больше всего интересует приобретение объектов торговли, бизнеса в сфере услуг и предприятия общественного питания – на них приходится 30%, 21% и 17% запросов соответственно.

р2

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#Новости#Анна Петрова#Экономика#Опросы
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