FIFA TV снимет ролик о Ростове к ЧМ-2018

Posted 19 июля 2017, 12:55
Published 19 июля 2017, 12:55
Modified 24 декабря, 18:25
Updated 24 декабря, 18:25
"Специалисты снимут городские ландшафты для видеовизитки. Видео покажут будущим летом во время соревнований", - говорится в публикации.
Отмечается, что съемки состоятся на набережной, улицах Большая Садовая, Пушкинская и на Ворошиловском мосту. Ролик будут показывать перед каждой игрой в Ростове.
Напомним, два года назад уже снималось подобное видео, однако его раскритиковали местные жители. По их мнению, в городе больше интересных мест, чем показано.
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