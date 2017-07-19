rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 июля 2017, 12:55

Published 19 июля 2017, 12:55

Modified 24 декабря, 18:25

Updated 24 декабря, 18:25

FIFA TV снимет ролик о Ростове к ЧМ-2018

19 июля 2017, 12:55
Из Англии в донскую столицу прибыла съемочная группа FIFA TV, она создаст видеоролик для ЧМ по футболу в 2018 году, информирует Минспорт региона.

"Специалисты снимут городские ландшафты для видеовизитки. Видео покажут будущим летом во время соревнований", - говорится в публикации.

Отмечается, что съемки состоятся на набережной, улицах Большая Садовая, Пушкинская и на Ворошиловском мосту. Ролик будут показывать перед каждой игрой в Ростове.

Напомним, два года назад уже снималось подобное видео, однако его раскритиковали местные жители. По их мнению, в городе больше интересных мест, чем показано.

р1

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика