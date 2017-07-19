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На ростовских прилавках резко упали цены на капусту и картофель

19 июля 2017, 15:22
Приготовление такого популярного блюда русской кухни, как щи, стало более доступным жителям Ростовской области из-за заметно снизившихся цен на главные ингредиенты, следует из еженедельного отчета Ростовстата.

Так, средние цены на белокочанную капусту снизились сразу на 17,6% до 34,88 рубля за килограмм. Средняя стоимость картофеля сократилась на 7,5% до 33,09 рубля за килограмм. Морковь на донских прилавках подешевела на 5,8% до 44,94 рубля за килограмм.

Кроме того, незначительно в регионе выросли цены на сахар-песок — на 1,2% и репчатый лук — на 0,9%.

Напомним, что ранее Торгово-промышленная палата региона сообщила о двукратном увеличении цен на плодово-овощную продукцию на рынках и в магазинах области.

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#Новости#Анна Петрова#Экономика#Опросы
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