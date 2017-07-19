На ростовских прилавках резко упали цены на капусту и картофель

Так, средние цены на белокочанную капусту снизились сразу на 17,6% до 34,88 рубля за килограмм. Средняя стоимость картофеля сократилась на 7,5% до 33,09 рубля за килограмм. Морковь на донских прилавках подешевела на 5,8% до 44,94 рубля за килограмм.