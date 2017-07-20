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Posted 20 июля 2017, 11:45

Published 20 июля 2017, 11:45

Modified 24 декабря, 18:15

Updated 24 декабря, 18:15

Дорогу к Платову в Ростове сдадут в эксплуатацию раньше срока

20 июля 2017, 11:45
Сюжет
Новости Ростова
Дорогу к новому аэропорту Платов в Ростове-на-Дону завершат раньше запланированного срока, следует из сообщения областного правительства.

"На сегодняшний день дорога от Северного подъезда готова на 70%, от трассы М-4 "Дон" на 95%", - сказано в сообщении.

Отмечается, что участок от Ростова до аэропорта в дальнейшем расширят до четырех полос и устроят дорожную развязку на пересечении Северного обхода и трассы из Таганрога. Объект могут сдать в октябре.

На сегодняшний день лишь четверть новой дороги состоит из четырех полос. Мосты и освещение запланированы для широкой трассы. Сдача этих объектов произойдет не раньше 2019 года.

Напомним, завершить стройку автодороги к Платову планировали к ноябрю текущего года.

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#Общество#Новости Ростова#Новости
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