Дорогу к Платову в Ростове сдадут в эксплуатацию раньше срока

Posted 20 июля 2017, 11:45
Published 20 июля 2017, 11:45
Modified 24 декабря, 18:15
Updated 24 декабря, 18:15
"На сегодняшний день дорога от Северного подъезда готова на 70%, от трассы М-4 "Дон" на 95%", - сказано в сообщении.
Отмечается, что участок от Ростова до аэропорта в дальнейшем расширят до четырех полос и устроят дорожную развязку на пересечении Северного обхода и трассы из Таганрога. Объект могут сдать в октябре.
На сегодняшний день лишь четверть новой дороги состоит из четырех полос. Мосты и освещение запланированы для широкой трассы. Сдача этих объектов произойдет не раньше 2019 года.
Напомним, завершить стройку автодороги к Платову планировали к ноябрю текущего года.
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