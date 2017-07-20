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Posted 20 июля 2017, 13:54

Published 20 июля 2017, 13:54

Modified 24 декабря, 18:23

Updated 24 декабря, 18:23

Электронную программу слежения для птицеводства разработают в Ростове

20 июля 2017, 13:54
Программа обеспечит наблюдение за процессом от кладки яиц до выхода готовой продукции, сообщило правительство Ростовской области.

"Контроль всех этапов поможет обеспечить идентификацию продукции", - сказано в сообщении.

Кроме того, на предприятиях "Евродона" доработают систему контроля качества на всех этапах производства и во всех местах хранения и реализации. Планируют контролировать и качество кормов, и кормовых добавок на птицеводческом предприятии.

Напомним, ООО "Евродон" несколько раз за последний год оказывался в центре скандалов из-за обнаружения кишечной палочки и антибиотиков в продукции, а также из-за вспышек птичьего гриппа на производстве.

р3

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