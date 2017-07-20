Электронную программу слежения для птицеводства разработают в Ростове

Posted 20 июля 2017, 13:54
Published 20 июля 2017, 13:54
Modified 24 декабря, 18:23
Updated 24 декабря, 18:23
"Контроль всех этапов поможет обеспечить идентификацию продукции", - сказано в сообщении.
Кроме того, на предприятиях "Евродона" доработают систему контроля качества на всех этапах производства и во всех местах хранения и реализации. Планируют контролировать и качество кормов, и кормовых добавок на птицеводческом предприятии.
Напомним, ООО "Евродон" несколько раз за последний год оказывался в центре скандалов из-за обнаружения кишечной палочки и антибиотиков в продукции, а также из-за вспышек птичьего гриппа на производстве.
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