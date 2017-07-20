Медицинская помощь в Ростове станет высокотехнологичнее на 30%

"В 2017 году министерством здравоохранения предусмотрено увеличение плановых объемов оказания высокотехнологичной медицинской помощи в области почти на 30%", – сообщила она.
За пять месяцев 2017 года уже более семи тысяч жителей области получили такую помощь, что на 15% больше, чем за аналогичный период 2016 года, подчеркнула она.
Высокотехнологичная медицинская помощь использует новые или уникальные методы лечения, дорогостоящие препараты и современное оборудование для борьбы со сложными заболеваниями.