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Медицинская помощь в Ростове станет высокотехнологичнее на 30%

20 июля 2017, 16:27
План выполнения медицинской помощи с применением высоких технологий в Ростовской области будет поднят на треть, рассказала министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская.

"В 2017 году министерством здравоохранения предусмотрено увеличение плановых объемов оказания высокотехнологичной медицинской помощи в области почти на 30%", – сообщила она.

За пять месяцев 2017 года уже более семи тысяч жителей области получили такую помощь, что на 15% больше, чем за аналогичный период 2016 года, подчеркнула она.

Высокотехнологичная медицинская помощь использует новые или уникальные методы лечения, дорогостоящие препараты и современное оборудование для борьбы со сложными заболеваниями.

Вы когда-нибудь получали высокотехнологичную мед.помощь?
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#Новости#Анастасия Жирнякова#Технологии#Опросы
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