Пожарных Ростовской области готовят для ликвидации ДТП и как спасателей

"Надо отметить, что мы готовим наших пожарных не только как пожарных, но и как спасателей. Они могут выполнять все необходимые задачи, в том числе – по ликвидации ДТП, оказанию помощи населению в различных критических ситуациях", – сообщил он.
Это является правильным, потому что в отдаленных населенных пунктах, кроме пожарных частей, нет специалистов, которые бы могли прийти на помощь людям, подчеркнул спикер.
"Необходимая техника и снаряжение, позволяющие полностью выполнять поставленные задачи, у нас имеется", – отметил Панов.