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Пожарных Ростовской области готовят для ликвидации ДТП и как спасателей

20 июля 2017, 17:36
Пожарные в Ростовской области заменят спасателей в отдаленных селах и деревнях, рассказал директор департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области Сергей Панов.

"Надо отметить, что мы готовим наших пожарных не только как пожарных, но и как спасателей. Они могут выполнять все необходимые задачи, в том числе – по ликвидации ДТП, оказанию помощи населению в различных критических ситуациях", – сообщил он.

Это является правильным, потому что в отдаленных населенных пунктах, кроме пожарных частей, нет специалистов, которые бы могли прийти на помощь людям, подчеркнул спикер.

"Необходимая техника и снаряжение, позволяющие полностью выполнять поставленные задачи, у нас имеется", – отметил Панов.

Вам когда-нибудь помогали спасатели?
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