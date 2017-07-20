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Posted 20 июля 2017, 13:48

Published 20 июля 2017, 13:48

Modified 24 декабря, 18:24

Updated 24 декабря, 18:24

Свыше 20 лесопатрульных комплексов купят пожарным из сел Ростовской области

20 июля 2017, 13:48
Свыше 20 лесопатрульных комплексов для тушения ландшафтных пожаров закупят в правительстве Ростовской области для пожарных из сельских поселений, сообщил на праздновании 90-летия государственного пожарного надзора замгубернатора региона Вадим Артемов.

"В этом году департамент закупит 22 малых лесопатрульных комплекса, которые поступят в сельские поселения. Их задействуют прежде всего для тушения лестных пожаров. Это и новые моторные лодки, которые будут позволять тушить пожары с воды и т.д.", - говорит он.

По словам замгубернатора, для борьбы с камышом в этом году также закупили амфибии. "Помимо этого на боевое дежурство заступила команда построенной пожарной части в районе аэропорта Платов", - резюмировал Артемов.

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