Свыше 20 лесопатрульных комплексов купят пожарным из сел Ростовской области

Posted 20 июля 2017, 13:48
Published 20 июля 2017, 13:48
Modified 24 декабря, 18:24
Updated 24 декабря, 18:24
"В этом году департамент закупит 22 малых лесопатрульных комплекса, которые поступят в сельские поселения. Их задействуют прежде всего для тушения лестных пожаров. Это и новые моторные лодки, которые будут позволять тушить пожары с воды и т.д.", - говорит он.
По словам замгубернатора, для борьбы с камышом в этом году также закупили амфибии. "Помимо этого на боевое дежурство заступила команда построенной пожарной части в районе аэропорта Платов", - резюмировал Артемов.