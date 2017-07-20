Свыше 20 лесопатрульных комплексов купят пожарным из сел Ростовской области

"В этом году департамент закупит 22 малых лесопатрульных комплекса, которые поступят в сельские поселения. Их задействуют прежде всего для тушения лестных пожаров. Это и новые моторные лодки, которые будут позволять тушить пожары с воды и т.д.", - говорит он.