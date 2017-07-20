В Ростове резко упали арендные ставки на "двушки"

Месячная стоимость найма двухкомнатной квартиры в столице донского региона составила 16,8 тысячи рублей. Чуть меньше сократились цены на аренду "однушек" — на 3,2%. Средняя величина арендной ставки в этом сегменте превысила 13,7 тысячи рублей. По этому показателю Ростов оказался на 14 месте среди крупных российских городов.