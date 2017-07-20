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В Ростове резко упали арендные ставки на "двушки"

20 июля 2017, 16:13
В Ростове-на-Дону в первом полугодии текущего года аренда двухкомнатных квартир упала на 8,2%, сообщается на сайте "Мир квартир".

Месячная стоимость найма двухкомнатной квартиры в столице донского региона составила 16,8 тысячи рублей. Чуть меньше сократились цены на аренду "однушек" — на 3,2%. Средняя величина арендной ставки в этом сегменте превысила 13,7 тысячи рублей. По этому показателю Ростов оказался на 14 месте среди крупных российских городов.

Средняя арендная ставка на трехкомнатные квартиры, напротив, выросла в первом полугодии на 3,9% и составила 23,7 тысячи рублей.

Традиционно, дороже всего обходятся квартиры московским арендаторам, где средняя арендная ставка на "однушки" превышает 30 тысяч рублей, на двухкомнатные квартиры — 44,8 тысячи рублей, трехкомнатные — 55,4 тысячи рублей.

р2

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#Новости#Анна Петрова#Экономика#Опросы
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