Ростовская область теряет урожаи из-за пожаров и старой техники

"Пожары и факты гибели посевов в Ростовской области – потери непоправимые и необоснованные. К сожалению, где-то из-за халатности, а где-то беспечность, в том числе не столько селян, сколько проезжающих мимо автолюбителей, которые выбрасывают окурки, или тех, кто находится на рыбалке и не гасит костры", - говорит губернатор Ростовской области Василий Голубев.