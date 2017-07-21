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Ростовская область теряет урожаи из-за пожаров и старой техники

21 июля 2017, 14:21
Ростовская область теряет урожаи из-за старой техники и неосторожного обращения с огнем, рассказал во время совещания по уборке ранних зерновых культур начальник главного управления МЧС России по региону Валерий Синьков.

По его словам, в настоящее время в целях профилактики возгораний в регионе проводят проверки 2,5 тысяч полей и 3 тысячи единиц сельскохозяйственной техники. Выявили более 350 нарушений, 93% из них устранили во всех районах области, за исключением Орловского района.

"Несмотря на применяемые меры в местах уборки урожая в регионе произошло два пожара. Общая площадь 5 гектар. Причиной возгорания в Целинском районе стало неисправность уборочной техники, в Семикаракорском районе причины устанавливаются", - говорит Синьков.

По словам главы ведомства, наиболее вероятная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем. В настоящее время сотрудники полиции и пожарные проводят проверку.

Сумма ущерба еще не подсчитывалась. "Вы же понимаете, что ущерб должен считать собственник. Он знает площадь посевов и сколько пропало зерна. Ущерб будет просчитан в рамках уголовного процесса", - сказал в разговоре с корреспондентом RostovGazeta глава ведомства.

Отмечается, что ущерб в Целинском районе незначительный.

"Пожары и факты гибели посевов в Ростовской области – потери непоправимые и необоснованные. К сожалению, где-то из-за халатности, а где-то беспечность, в том числе не столько селян, сколько проезжающих мимо автолюбителей, которые выбрасывают окурки, или тех, кто находится на рыбалке и не гасит костры", - говорит губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Вы тушите после себя костры?
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#Новости#Юлия Ликарчук#Экономика#Опросы
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