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Posted 21 июля 2017, 09:28

Published 21 июля 2017, 09:28

Modified 24 декабря, 18:24

Updated 24 декабря, 18:24

Угроза переброса пожаров с полей Ставрополья нависла над Ростовской область

21 июля 2017, 09:28
Над полями с пшеницей в приграничных районах Ростовской области нависла угроза переброса пожаров с полей и лесополос Ставрополья и Республики Калмыкия, сообщил в ходе заседания по уборке зерновых в пятницу глава ГУ МЧС России по региону Валерий Синьков.

В настоящее время в регионе продолжается уборочная компания зерновых. Порядка 50% урожая собрали. Отмечается, что большая часть зерна низкого качества.

"Стерню (остатки на поле после урожая - прим.ред.) в Ставропольском крае и Республике Калмыкия выжигают десятками гектар. Об этом нам сообщили главы близлежащих районов, и их опасения оказались не напрасными. Есть риски, что пожар может перейти на территорию Ростовской области, и тогда пострадают наши урожаи", - говорит он.

По словам главы ведомства, властям в данных регионах следует запретить жечь стерню на полях.

В этом году, по словам Синькова, в Ростовской области зафиксировали только одно возгорание стерни, тогда как по итогам уборочной кампании прошлого года их было 26.

Нужно ли прекратить выжигать стерню?
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