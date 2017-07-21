Угроза переброса пожаров с полей Ставрополья нависла над Ростовской область

Posted 21 июля 2017, 09:28
Published 21 июля 2017, 09:28
Modified 24 декабря, 18:24
Updated 24 декабря, 18:24
В настоящее время в регионе продолжается уборочная компания зерновых. Порядка 50% урожая собрали. Отмечается, что большая часть зерна низкого качества.
"Стерню (остатки на поле после урожая - прим.ред.) в Ставропольском крае и Республике Калмыкия выжигают десятками гектар. Об этом нам сообщили главы близлежащих районов, и их опасения оказались не напрасными. Есть риски, что пожар может перейти на территорию Ростовской области, и тогда пострадают наши урожаи", - говорит он.
По словам главы ведомства, властям в данных регионах следует запретить жечь стерню на полях.
В этом году, по словам Синькова, в Ростовской области зафиксировали только одно возгорание стерни, тогда как по итогам уборочной кампании прошлого года их было 26.