Угроза переброса пожаров с полей Ставрополья нависла над Ростовской область

"Стерню (остатки на поле после урожая - прим.ред.) в Ставропольском крае и Республике Калмыкия выжигают десятками гектар. Об этом нам сообщили главы близлежащих районов, и их опасения оказались не напрасными. Есть риски, что пожар может перейти на территорию Ростовской области, и тогда пострадают наши урожаи", - говорит он.