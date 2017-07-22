Ростовчанка заработала 12 млн руб на продаже героина

"По данным полиции, покупатели переводили деньги на киви-кошельки. Далее им приходили смс о месте тайников с наркотиками. В результате задержали одну из подозреваемых в момент сбыта", - говорится в публикации.
Отмечается, что всего при продаже героина было получено 12 миллионов рублей. Деньги переводились на различные банковские счета.
В данный момент 29-летняя женщина находится под стражей. Сейчас завели уголовное дело по факту отмывания денег. Ранее уже возбуждали дело по факту сбыта наркотиков. Арестованной грозит до 20 лет колонии.
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