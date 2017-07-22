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Ростовчанка заработала 12 млн руб на продаже героина

22 июля 2017, 20:22
В Ростове-на-Дону задержали женщину, которая в составе группы получила 12 миллионов рублей при продаже героина, информирует в субботу региональное УМВД РФ со ссылкой на слова официального представителя МВД РФ Ирины Волк.

"По данным полиции, покупатели переводили деньги на киви-кошельки. Далее им приходили смс о месте тайников с наркотиками. В результате задержали одну из подозреваемых в момент сбыта", - говорится в публикации.

Отмечается, что всего при продаже героина было получено 12 миллионов рублей. Деньги переводились на различные банковские счета.

В данный момент 29-летняя женщина находится под стражей. Сейчас завели уголовное дело по факту отмывания денег. Ранее уже возбуждали дело по факту сбыта наркотиков. Арестованной грозит до 20 лет колонии.

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