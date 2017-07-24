Больше всего рэпера Басту любят на родине в Ростове-на-Дону

Так, больше всего поклонников творчества Василия Вакуленко проживают на родите рэпера в Ростовской области. Жители донского региона его треки слушают почти в полтора раза чаще, чем в среднем по стране. Кроме родного Ростова, больше всего поклонников Басты находятся в Краснодаре, Тюмени, Перми и Екатеринбурге.
А вот творчество другого известного музыканта из Ростовской области — Ромы Зверя — больше популярно за пределами региона: в Воронеже, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Ростов-на-Дону в списке городов с наибольшим числом любителей песен группы "Звери" оказался на четвертом месте, а на пятом — Челябинск.
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