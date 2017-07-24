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Больше всего рэпера Басту любят на родине в Ростове-на-Дону

24 июля 2017, 17:46
Ростовский рэпер Василий Вакуленко, больше известный как Баста, оказался самым "домашним" из российских исполнителей, входящих в десятку наиболее популярных музыкантов, говорится в исследовании компании "Яндекс".

Так, больше всего поклонников творчества Василия Вакуленко проживают на родите рэпера в Ростовской области. Жители донского региона его треки слушают почти в полтора раза чаще, чем в среднем по стране. Кроме родного Ростова, больше всего поклонников Басты находятся в Краснодаре, Тюмени, Перми и Екатеринбурге.

А вот творчество другого известного музыканта из Ростовской области — Ромы Зверя — больше популярно за пределами региона: в Воронеже, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Ростов-на-Дону в списке городов с наибольшим числом любителей песен группы "Звери" оказался на четвертом месте, а на пятом — Челябинск.

р2

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