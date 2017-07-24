Больше всего рэпера Басту любят на родине в Ростове-на-Дону

Так, больше всего поклонников творчества Василия Вакуленко проживают на родите рэпера в Ростовской области. Жители донского региона его треки слушают почти в полтора раза чаще, чем в среднем по стране. Кроме родного Ростова, больше всего поклонников Басты находятся в Краснодаре, Тюмени, Перми и Екатеринбурге.