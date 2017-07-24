rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Экипажи бомбардировщиков ЮВО начали учения по полетам в звене

24 июля 2017, 14:26
В Южном военном округе начались учения бомбардировщиков Су-24М на высоте от 200 до 1 тысячи метров, эти сведения опубликованы на сайте ведомства.

"Экипажи фронтовых бомбардировщиков отработают навыки полета звеном", - сказано в публикации.

В ходе тренировок летчики выполнят имитацию маневрирования на малой высоте в составе группы, выход на боевой путь, нанесение условного авиаудара, а также взлет и посадку в темное время суток на освещенную полосу.

Кроме того, бойцы отточат уклонение от атаки противника в условиях отсутствия радиосигнала.

Отмечается, что всего в тренировках примут участие порядка 100 летчиков, прошедших спецподготовку и почти 30 единиц техники.

р3

Вы бы хотели летать?
Материалы по теме
Мотострелков ЮВО обучат экстремальному вождению техникиКурсы выживания прошли контрактники ЮВО
#Новости#Татьяна Уляшова#Общество#Опросы
Подпишитесь
Ростовский блогер Гаспар Авакян заявил, что его задержала полиция и вручили повестку
Сегодня, 16:19
Какие здания с бомбоубежищами продают в Ростовской области
Сегодня, 13:59
«Где выплаты»: ростовчане обсуждают сложности с помощью мобилизованным
Сегодня, 15:54
В Ростовской области очевидцы рассказали, как женщину убило упавшим деревом
Сегодня, 14:55
«Феерия цветов» ждет ростовчан в парке имени Вити Черевичкина
Сегодня, 13:56
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00