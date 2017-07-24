Экипажи бомбардировщиков ЮВО начали учения по полетам в звене

"Экипажи фронтовых бомбардировщиков отработают навыки полета звеном", - сказано в публикации.
В ходе тренировок летчики выполнят имитацию маневрирования на малой высоте в составе группы, выход на боевой путь, нанесение условного авиаудара, а также взлет и посадку в темное время суток на освещенную полосу.
Кроме того, бойцы отточат уклонение от атаки противника в условиях отсутствия радиосигнала.
Отмечается, что всего в тренировках примут участие порядка 100 летчиков, прошедших спецподготовку и почти 30 единиц техники.
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