Губернатор ожидает очереди на реконструкцию дворов в Ростовской области

"Я могу пообещать, что люди в эту программу будут стоять в очереди. Мы сделали первые шаги на территориях, которые будут принимать ЧМ-2018, и мы знаем, что там уже образовалась очередь. Как только мы увидим результат этой работы, если они будут интересными, то безразличных не будет. Представьте себе, когда вы живете во дворе, а рядом несколько дворов приведены в порядок, можно ли остаться безразличным и не войти в эту программу", - сказал он.
Программа инициирована в этом году. На ее реализацию из федерального и областного бюджета выделили порядка 1,2 миллиарда рублей. Отмечается, что программа будет продлена до 2022 года. В настоящее время в Ростовской области проводится инвентаризация состояния дворовых территорий. По предварительным оценкам, в реконструкции нуждаются свыше 20 тысяч дворов. Благоустроить их предлагается за счет бюджетных средств, но с привлечением от 1% до 5% средств жильцов.