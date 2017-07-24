Губернатор ожидает очереди на реконструкцию дворов в Ростовской области

"Я могу пообещать, что люди в эту программу будут стоять в очереди. Мы сделали первые шаги на территориях, которые будут принимать ЧМ-2018, и мы знаем, что там уже образовалась очередь. Как только мы увидим результат этой работы, если они будут интересными, то безразличных не будет. Представьте себе, когда вы живете во дворе, а рядом несколько дворов приведены в порядок, можно ли остаться безразличным и не войти в эту программу", - сказал он.