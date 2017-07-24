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Губернатор ожидает очереди на реконструкцию дворов в Ростовской области

24 июля 2017, 09:58
Губернатор Ростовской области Василий Голубев ожидает очереди в регионе на реконструкцию дворовых территорий с участием государства по федеральной программе "Комфортная городская среда", сообщил на совещании с депутатами и главами районов сам губернатор.

"Я могу пообещать, что люди в эту программу будут стоять в очереди. Мы сделали первые шаги на территориях, которые будут принимать ЧМ-2018, и мы знаем, что там уже образовалась очередь. Как только мы увидим результат этой работы, если они будут интересными, то безразличных не будет. Представьте себе, когда вы живете во дворе, а рядом несколько дворов приведены в порядок, можно ли остаться безразличным и не войти в эту программу", - сказал он.

Программа инициирована в этом году. На ее реализацию из федерального и областного бюджета выделили порядка 1,2 миллиарда рублей. Отмечается, что программа будет продлена до 2022 года. В настоящее время в Ростовской области проводится инвентаризация состояния дворовых территорий. По предварительным оценкам, в реконструкции нуждаются свыше 20 тысяч дворов. Благоустроить их предлагается за счет бюджетных средств, но с привлечением от 1% до 5% средств жильцов.

Вы бы хотели попасть в программу благоустройства дворов?
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