В язык нужно вводить феминитивы искусственно - эксперт

Она отметила, что представительницы феминистского движения считают, что язык определяет сознание. "И если слова нет в языке, то его нет и в сознании. Поэтому когда в языке нет слов женского рода, обозначающих профессии, это значит, что условно в сознании людей нет женщин таких профессий. Хотя в реальности есть женщины-доктора, а "докторша", "докторесса", "докторка", "докториня" - это ненормативные слова", - добавила собеседница.