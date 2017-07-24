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В язык нужно вводить феминитивы искусственно - эксперт

24 июля 2017, 16:17
Нужно вводить феминитивы (слова женского рода) искусственно, потому что социум меняется, и язык не успевает за его изменениями, заявила в интервью RostovGazeta участница всероссийского сообщества "Она" и ростовского общества "Голос женщи" Мария Албегова.

"Феминистки говорят о том, что нужно вводить феминитивы. Социум меняется, и когда язык не поспевает за изменениями в социуме, то ничего плохого нет в том, чтобы что-то вводить в язык искусственно", - считает феминистка.

Она отметила, что представительницы феминистского движения считают, что язык определяет сознание. "И если слова нет в языке, то его нет и в сознании. Поэтому когда в языке нет слов женского рода, обозначающих профессии, это значит, что условно в сознании людей нет женщин таких профессий. Хотя в реальности есть женщины-доктора, а "докторша", "докторесса", "докторка", "докториня" - это ненормативные слова", - добавила собеседница.

Полный текст интервью читайте на сайте rostovgazeta.ru

Как обычно феминистки называют автора-женщину?
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