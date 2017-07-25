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Число выданных кредитных карт жителям Ростовской области выросло на 30%

25 июля 2017, 18:17
В первом полугодии текущего года банки в Ростовской области оформили более 62,5 тысячи кредитных карт, подсчитали аналитики Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

При этом в сравнении с аналогичным периодом прошлого года число выданных кредитных карт выросло на 29,7%. По числу оформленных кредитов "в пластике" регион оказался на 13 месте в РФ. Средний одобренный лимит по кредитным картам жителей области превысил 51,4 тысячи рублей, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 14,6%.

Лидерами по объему оформленных кредитных карт оказались Москва, Московская область и Красноярский край с показателями 165,2 тысячи, 138 тысяч и 100 тысяч штук соответственно.

Меньше всего кредитных карт выдали банки Ненецкого автономного округа — 297 штук.

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#Новости#Экономика#Опросы
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