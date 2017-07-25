Число выданных кредитных карт жителям Ростовской области выросло на 30%

При этом в сравнении с аналогичным периодом прошлого года число выданных кредитных карт выросло на 29,7%. По числу оформленных кредитов "в пластике" регион оказался на 13 месте в РФ. Средний одобренный лимит по кредитным картам жителей области превысил 51,4 тысячи рублей, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 14,6%.