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Posted 25 июля 2017, 13:55

Published 25 июля 2017, 13:55

Modified 24 декабря, 18:19

Updated 24 декабря, 18:19

Двое ростовчан на улицах избили и обокрали троих человек

25 июля 2017, 13:55
В Ростове-на-Дону задержали двух местных жителей, которые на улицах избивали людей и воровали личные вещи, информирует во вторник региональное УМВД РФ.

"По данным полиции, подозреваемые в возрасте 22 и 23 года возле одного из домов избили мужчину, после чего украли у него телефон", - говорится в публикации.

На данный момент установлена причастность задержанных еще к двум подобным преступлениям. По фактам грабежей завели уголовное дело. Максимальное наказание - 7 лет колонии.

Сейчас фигуранты дела находятся под стражей. Один из них был судим за хранение наркотиков.

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