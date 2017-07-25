Двое ростовчан на улицах избили и обокрали троих человек

Posted 25 июля 2017, 13:55
Published 25 июля 2017, 13:55
Modified 24 декабря, 18:19
Updated 24 декабря, 18:19
"По данным полиции, подозреваемые в возрасте 22 и 23 года возле одного из домов избили мужчину, после чего украли у него телефон", - говорится в публикации.
На данный момент установлена причастность задержанных еще к двум подобным преступлениям. По фактам грабежей завели уголовное дело. Максимальное наказание - 7 лет колонии.
Сейчас фигуранты дела находятся под стражей. Один из них был судим за хранение наркотиков.
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