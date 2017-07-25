Пробег "Донской марафон-2017" обойдется Ростову в полмиллиона рублей

Организатором торгов выступает городское управление по физической культуре и спорту. В стоимость закупки ходит организация работы ведущего легкоатлетического мероприятия, разработка сценария, выступление музыкального коллектива на открытии марафона, аренда звукового и другого оборудования, изготовление необходимой атрибутики забега — банера, листовок, дипломов участников, ворот на старте и финише и т. д.