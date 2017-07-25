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Пробег "Донской марафон-2017" обойдется Ростову в полмиллиона рублей

25 июля 2017, 12:39
Организация 33 легкоатлетического пробега "Донской марафон-2017" обойдется городскому бюджету в 500 тысяч рублей, такая информация содержится в сообщении на портале госзакупок.

Организатором торгов выступает городское управление по физической культуре и спорту. В стоимость закупки ходит организация работы ведущего легкоатлетического мероприятия, разработка сценария, выступление музыкального коллектива на открытии марафона, аренда звукового и другого оборудования, изготовление необходимой атрибутики забега — банера, листовок, дипломов участников, ворот на старте и финише и т. д.

Заявки на участие в аукционе потенциальные подрядчики могут подать до 1 августа текущего года. Победитель будет выбран 4 августа.

Напомним, что 33 легкоатлетический пробег "Донской марафон-2017" состоится в Ростове-на-Дону 16 сентября.

р2

Будете ли вы принимать участие в легкоатлетическом пробеге?
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#Новости#Анна Петрова#Экономика#Опросы
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