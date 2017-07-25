В Telegram появилась возможность отправлять исчезающие файлы

Чтобы файл автоматически удалился, пользователю нужно установить таймер. Для этого необходимо активировать иконку с изображением часов при выборе файла для отправки собеседнику. При этом, если получатель захочет сделать снимок с экрана смартфона, отправитель будет извещен об этом.