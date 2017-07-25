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Posted 25 июля 2017, 03:00

Published 25 июля 2017, 03:00

Modified 24 декабря, 18:21

Updated 24 декабря, 18:21

В Telegram появилась возможность отправлять исчезающие файлы

25 июля 2017, 03:00
Пользователи популярного мессенджера Telegram теперь могут отправлять друг другу самоустраняющиеся фото и видеофайлы, пишет "Российская газета".

Впервые такую функцию применили в Snapchat, теперь ее копируют и другие мессенджеры и даже социальные сети.

Ранее пользователи Telegram могли использовать опцию самоликвидирующихся файлов в так называемом режиме "секретный чат". Эти файлы не попадают в облако и исчезают после завершения беседы. Теперь такая функция появилась и в обычных чатах.

Чтобы файл автоматически удалился, пользователю нужно установить таймер. Для этого необходимо активировать иконку с изображением часов при выборе файла для отправки собеседнику. При этом, если получатель захочет сделать снимок с экрана смартфона, отправитель будет извещен об этом.

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