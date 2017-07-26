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Posted 26 июля 2017, 12:52

Published 26 июля 2017, 12:52

Modified 24 декабря, 18:19

Updated 24 декабря, 18:19

Донской марафон пройдет в Ростове в честь Дня города

26 июля 2017, 12:52
Сюжет
Новости Ростова
В Ростове-на-Дону в честь Дня города на Театральной площади организуют Донской марафон, информирует в среду горадминистрация.

"Праздник будут отмечать с 15 по 17 сентября. Главные мероприятия состоятся 16 сентября. Они начнутся в 10.00 мск и завершатся фейерверком", - говорится в публикации.

Отмечается, что на набережной Дона разместят площадки, представляющие виды спорта. Горожане смогут встретиться с чемпионами.

Символикой города украсят множество объектов, в том числе территории парков и скверов. Также состоятся народные гуляния, конкурсы, олимпиады, акции.

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#Спорт#Новости Ростова#Новости
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