Донской марафон пройдет в Ростове в честь Дня города

Posted 26 июля 2017, 12:52
Published 26 июля 2017, 12:52
Modified 24 декабря, 18:19
Updated 24 декабря, 18:19
"Праздник будут отмечать с 15 по 17 сентября. Главные мероприятия состоятся 16 сентября. Они начнутся в 10.00 мск и завершатся фейерверком", - говорится в публикации.
Отмечается, что на набережной Дона разместят площадки, представляющие виды спорта. Горожане смогут встретиться с чемпионами.
Символикой города украсят множество объектов, в том числе территории парков и скверов. Также состоятся народные гуляния, конкурсы, олимпиады, акции.
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